Son dakika haberleri! ABD, Irak'taki asker sayısını azaltacağını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, Irak'ta ABD'nin asker sayısının Eylül ayında 5 bin 200'den 3 bine düşeceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Frank McKenzie, ABD'nin bu kararı vermesindeki ana nedenin Irak Silahlı Kuvvetleri'ne güven duymaları olduğunu söyledi. McKenzie, "Bu azaltma ile Iraklı ortaklarımıza DEAŞ'ın Irak'taki son kalıntılarını ortadan kaldırmaları ve kalıcı yenilgilerini sağlamaları için tavsiyelerde bulunmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'IN SEÇİM SÖZÜYDÜ

Öte yandan, ABD askerlerinin Irak'yan çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da seçim vaatlerinde yer almıştı.