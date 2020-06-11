Son dakika haberleri... ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...
Son dakika 3. sayfa haberi... ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:26 Kaynak: İHA
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