ABD kongre binasında güvenlik tehdidi: 1 ölü - Son Dakika

ABD Kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki Kongre polis memurunun üzerine sürdüğü kaydedildi.Yaralanan iki polisten birinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Kongre polisi olayla ilgili bilgi verdi. Kongre Polisi'nden yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Kongresi binasının kuzeyinde araçların girdiği noktadaki bariyerlerde bir kişinin aracını iki Kongre polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi. Kongre Polisi'nden yapılan açıklamada, olayda bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

BİR POLİS HAYATINI KABETTİ

Kongre Polisi, yaralanan iki polisten birinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan, kongre binası 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle giriş-çıkışlara kapatıldı. Personelden, binanın dışına çıkmamaları ya da binaya girmemeleri istendi.Kongre Binası'nın doğu cephesine acil iniş yapan helikopter ise dikkat çekti.