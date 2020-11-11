Son dakika haberleri | ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan koronavirüs aşısı açıklaması
11.11.2020 17:45
Bir son dakika haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belirleneceğini duyurdu.
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belirleneceğini duyurdu.
ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı'nda konuşan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi. Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.
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