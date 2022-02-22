ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

22.02.2022 22:44
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri'nin, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz. #UnitedWithUkraine" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, 'Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız' dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale karşı savunma konusunda, 'Özgürlüğü savunmanın bizim için de sonuçları olacak ancak yine de yapacağız' dedi. Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek - Son Dakika


Son Dakika
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:57:35. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den Türkiye'nin Ukrayna kararına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement