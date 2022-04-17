Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı

17.04.2022 22:02
Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen ikinci silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen ikinci silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde Hampton County'deki Cara's Lounge adlı kulübe düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi'ne dün düzenlenen saldırıda ise 14 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyla ilgili gözaltına aldığı üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M. Price'ın tutuklandığını duyurdu. - GÜNEY CAROLINA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Carolina, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı: 9 yaralı - Son Dakika
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