Son dakika haberleri | ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü

06.04.2022 00:22
Son dakika haberleri | ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Teksas'ta kuvvetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, eyaletin Whitehouse yerleşkesinde ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi, bina ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Teksas ve Georgia eyaletlerinde 43 binden fazla ev ve işletme elektriksiz kaldı, Mississippi ve Alabama'da meydana gelen en az 6 hortum çevrede hasara yol açtı.

ABD Uluslar Meteoroloji Dairesi, yarın akşama kadar etkilisini sürdürecek şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişinin risk altında bulunduğunu belirtti, kötü havanın daha sonra kuzeye doğru hareket ederek etkisini yitireceği tahmininde bulundu.

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette önceki hafta iki gecede 60'tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'nin güney eyaletlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi öldü - Son Dakika


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