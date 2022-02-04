Son dakika haberleri... ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunda ölü sayısı 13'e ulaştı.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetlerinin gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında savaş uçağı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun bilançosu artıyor. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, üç ailenin yaşadığı iki katlı bir eve düzenlenen operasyonda kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre ABD Özel Harekat Kuvveleri, hedeflenen evin yakınına indi ve içeridekilerin teslim olmayı reddetmesi üzerine bir grupla iki saatten fazla bir süre çatıştı.

ABD isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Kirby, operasyonun hedefindeki isme ya da gruba dair ayrıntı vermezken, yerel kaynaklar El Kaide bağlantılı militanların hedef alındığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin operasyonunda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü bildirmişti. - İDLİB