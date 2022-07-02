Son dakika haberleri... ABD'nin kürtaj kararına tepkili binlerce kişi Avustralya'da gösteri düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ABD'nin kürtaj kararına tepkili binlerce kişi Avustralya'da gösteri düzenledi

02.07.2022 14:57
Son dakika haberleri... ABD'nin kürtaj kararına tepkili binlerce kişi Avustralya'da gösteri düzenledi

Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını Avustralya'da binlerce kişi gösterilerle protesto etti.

ABD Yüksek Mahkemesinin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını Avustralya'da binlerce kişi gösterilerle protesto etti.

ABC News'ün haberine göre, binlerce kişi ABD'nin 16 eyaletinde kürtajın yasaklanması kararına ve Avustralya'da kürtajın zorluklarına, maliyetine dikkati çekmek için Melbourne, Sidney ve Hobart kentlerinde gösteri düzenledi.

Melbourne'de Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde yaklaşık 3 bin kişi, Sydney'de Town Hall Tren İstasyonu'nda yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi toplandı.

Hobart'ta da Parlamento Bahçeleri'nde bir araya gelen göstericiler, ABD'deki kadınlarla dayanışma sergilediklerini ifade etti.

Göstericiler, kadın haklarının korunması için protestolara katıldıklarını dile getirdi.

ABD'de kürtaj yasakları

ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.

50 yıldır verilen hakkın kaldırıldığı kararda; isteyen eyaletlerin kürtajı ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi, anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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