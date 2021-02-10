Son dakika haberleri | ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

10.02.2021 01:21
Son dakika haberleri | ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Buffalo Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 67 yaşında erkek saldırgan, bir sağlık kliniğine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi yaralanırken, Gregory Ulrich isimli saldırgan ise gözaltına alındı.

Yetkililer, sağlık kliniğinin lobisinde ve saldırganın kaldığı hotelde şüpheli paketler bulunduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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