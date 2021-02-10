Son dakika haberleri | ABD'nin Minnesota eyaletinde sağlık kliniğine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
10.02.2021 01:21
Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde bir sağlık kliniğine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Buffalo Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 67 yaşında erkek saldırgan, bir sağlık kliniğine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 kişi yaralanırken, Gregory Ulrich isimli saldırgan ise gözaltına alındı.
Yetkililer, sağlık kliniğinin lobisinde ve saldırganın kaldığı hotelde şüpheli paketler bulunduğunu bildirdi.
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