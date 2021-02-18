Son dakika haberleri... ABD'nin Philadelphia şehrinde silahlı saldırı: 7 yaralı - Son Dakika

Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

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