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Son dakika haberleri | ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price, AGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price, AGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

09.01.2022 15:58
Son dakika haberleri | ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price, AGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price ve beraberindeki heyet, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price ve beraberindeki heyet, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Yılmaz ziyarette, ABD Büyükelçiliği'nden alınan hibe desteği ile yürütülen, girişimci gençlerin yaratıcı ve yenilikçi düşünmesini teşvik eden, farklı disiplinden girişimcilerin bir arada çalışmasını sağlayan "Creative Hub: From Local to Global" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Price ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette ABD Büyükelçiliği'nin sağladığı destekler ve kültürel alanda yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Price, AGÜ Sümer Kampüsü içerisinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında öğrenciler, "Creative Hub: From Local to Global" projesi kapsamında hazırladıkları projelerini Price'a sundu.

Price ve beraberindeki heyet, müzeyi gezdikten sonra öğrencilerin proje sunumlarını ilgiyle izledi ve inceledi.

Öğrenciler, 2021 yılı içinde, Birleşmiş Milletlerin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Öğrencilerin proje sundukları stantları Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi Birimi Sorumlusu Cengiz Leblebici başta olmak üzere birçok katılımcı ziyaret ederek projeler hakkında bilgiler aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price, AGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ABD'nin Türkiye Kültür Ateşesi Gabrielle Price, AGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
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