Son dakika haberleri! ABD raporu: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş etnik temizliğe doğru gidiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! ABD raporu: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş etnik temizliğe doğru gidiyor

27.02.2021 04:17
Son dakika haberleri! ABD raporu: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş etnik temizliğe doğru gidiyor, System.String[]

Son dakika haberler... ABD tarafından hazırlanan raporda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Etiyopya kuvvetleri ile müttefik milis savaşçıların sistematik bir etnik temizlik kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

ABD tarafından hazırlanan raporda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Etiyopya kuvvetleri ile müttefik milis savaşçıların sistematik bir etnik temizlik kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

New York Times'in ele geçirdiği şubat ayı başında yazılan gizli raporun, Tigray bölgesindeki yağmalanmış evleri, terkedilmiş köyleri ve haber alınamayan on binlerce insanı kesin ifadelerle belgelediği belirtildi.

Etiyopya kuvvetleri ve onlara destek veren milis savaşçıların komşu Amhara bölgesinden Tigray'a girdikleri kaydedilen raporda, kasıtlı ve etkili bir biçimde güç ve tehdit kullanılarak Tigray'ın etnik olarak temizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

-Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, New York, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD raporu: Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki savaş etnik temizliğe doğru gidiyor - Son Dakika


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