ABD, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğini değerlendiriyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD hükümetinin şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini değerlendirdiğini açıklayabilirim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşık 1 aydır devam ettirdiği saldırılara ilişkin, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini dair yazılı açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada Blinken, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sebepsiz ve haksız savaşını başlatırken, Ukrayna genelinde ölüme ve yıkıma neden olan bir şiddete sebep oldu. Sivilleri kasten hedef alan ve ayrım gözetmeyen saldırılara ilişkin çok sayıda güvenilir rapor gördük" dedi.

Blinken, "Bugün, ABD hükümetinin şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini değerlendirdiğini açıklayabilirim. Değerlendirmemiz, kamu ve istihbarat kaynaklarından elde edilen mevcut bilgilerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesine dayanmaktadır. Herhangi bir iddia edilen suçta olduğu gibi, belirli davalarda cezai suçun belirlenmesinden nihai olarak, suç üzerinde yargı yetkisine sahip bir hukuk mahkemesi sorumludur" dedi.

Blinken, "ABD hükümeti, savaş suçu raporlarını izlemeye devam edecek ve topladığımız bilgileri müttefikler, ortaklar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uygun şekilde paylaşacaktır. Cezai soruşturmalar da dahil olmak üzere mevcut her aracı kullanarak hesap verebilirliği sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, SİVİLLERİN BULUNDUĞU AÇIKÇA BELİRLİ OLAN YERLERİ HEDEF ALDI" Rus güçlerinin apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıları, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları yok ederek binlerce masum sivili öldürdüğünü veya yaraladığını aktaran Blinken, "Rus güçlerinin vurduğu birçok yerin siviller tarafından kullanımda olduğu açıkça belirtilmişti. BM İnsan Hakları Yüksek Komitesinin 11 Mart tarihli raporunda açıkça belirttiği gibi bu hedeflere Mariupol doğum hastanesi de dahildir" dedi.

"HALKIN İRADESİNİ KIRMAK İÇİN ŞEHİRLERİ BOMBALAMAYI YOĞUNLAŞTIRDILAR

Rus güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dikkat çeken Blinken, "Rusya, Mariupol'de büyük harflerle Rusça "çocuklar" kelimesiyle açıkça belirtilmiş olan bir tiyatroyu vurdu. Putin'in güçleri aynı taktikleri Grozni, Çeçenya ve Suriye'nin Halep kentinde de kullandı. Burada halkın iradesini kırmak için şehirleri bombalamayı yoğunlaştırdılar" ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin acımasız saldırılarını sürdürdüğü her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillerin sayısının katlanarak artığını vurgulayan Blinken, "22 Mart itibariyle, Mariupol'daki yetkililer, yalnızca bu şehirde 2 bin 400'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler ise ölü ve yaralılar da dahil olmak üzere 2 bin 500'den fazla sivil zayiatı resmi olarak doğruladı. Gerçek ölü sayısının muhtemelen daha yüksek olduğu vurgulandı" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)