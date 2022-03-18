Son dakika haberleri! ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı

18.03.2022 18:46
Son dakika haberleri! ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Thomas Greenfield, Rusya'nın "kimyasal silah" iddialarını yalanladı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Thomas Greenfield, Rusya'nın "kimyasal silah" iddialarını yalanladı.

New York'ta Rusya'nın çağrısı üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşan Büyükelçi Greenfield, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah programı olduğu iddialarını yalanlayarak, Rus Büyükelçisinin iddialarını "komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Greenfield, "Bir hafta önce söylediğim gibi Ukrayna'nın biyolojik silah programı ve laboratuvarı yok. Yalnızca ABD Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından gururla desteklenen ve tanınan halk sağlığı tesisleri vardır." dedi.

Biyolojik silah programını uzun süredir sürdüren tarafın Rusya olduğunu söyleyen Greenfield, "Aleksey Navalnıy ile Sergey ve Yulia Skripal'i sinir ajanlarıyla zehirleyenler Rus ajanlardı. BM, Esad'ın son birkaç yıldır defalarca kimyasal silah kullandığını teyit ettiğinde, Suriye'de Esad rejimini desteklemeye ve onu hesap verebilirlikten korumaya devam eden Rusya'dır." ifadelerine yer verdi.

Greenfield, "Rusya, gerçekleştirmeyi planladığı ihlallerle ilgili olarak diğer ülkeleri defalarca suçladı. Rusya'nın Ukrayna halkına karşı kimyasal veya biyolojik ajanlar kullanmayı planlıyor olabileceğine inanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın sadece Güvenlik Konseyine değil kendi halkına da yalan söylediğini, 100 bin Rus askerinin bir çoğunun Ukrayna'da hayatını kaybettiğini düşündüğünü belirten Greenfield, "Rusya'nın Ukrayna halkına ve ABD'ye defalarca savurduğu iftiraları ve asılsız suçlamaları bu masada tekrarlamayacağım. Ancak Rusya'nın dezenformasyonunun çaresizliğinin bir işareti olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan 'kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı' uyarısı Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan 'kimyasal silah kullanmanın bedeli olacağı' uyarısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kimyasal, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ABD, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah geliştirildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement