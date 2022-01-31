Son dakika haberleri... ABD: Rusya, Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planlıyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın, Ukrayna- Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere toplandı.

Rusya, toplantının yapılmasını engelleme girişiminde bulundu ve oylama talep etti.

Çin, Rusya'nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı, konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı.

Toplantının yapılabilmesi için gereken 9 oya ulaşılması üzerine Rusya'nın girişimi başarısız oldu.

Rusya'nın BM Daim Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'yi "megafon diplomasisi" yapmakla suçladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi.

"Rusya'nın bugünkü saldırganlığı sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda Avrupa'yı ve uluslararası düzeni tehdit ediyor." diyen Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'nın sınırlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdığını ve bunun Avrupa'da son yıllardaki en büyük askeri yığınak olduğunu belirtti.

"Endişeleri müzakere masasında ele alma fırsatı sunuyoruz"

Thomas Greenfield, "Rusya, ayrıca Belarus'a 5 bin asker, kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryaları sevk etti. Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki asker sayısını şubat başı gibi 30 binin üzerine çıkarmayı planladığına dair kanıtlar görüyoruz." dedi.

Bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını zorla yeniden çizemeyeceğine dikkati çeken Thomas Greenfield, Rusya'ya Ukrayna'da çatışma yerine diplomasiyi seçme çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda sonuçlarının "korkunç" olacağı uyarısı yapan Thomas Greenfield, "Bu durum, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik endişeleriyle ilgiliyse onlara bu endişeleri müzakere masasında ele alma fırsatı sunuyoruz." diye konuştu.

Rusya, Ukrayna sınırında 100 bin asker olduğunu kabul etmiyor

ABD'li Büyükelçi'ye cevap veren Rus Büyükelçi Nebenzia, ülkesinin Ukrayna'yı işgal edeceğine dair suçlamaları reddetti.

İşgale dair hiçbir kanıt olmadığını ve Batı'nın gerilimi tırmandığını savunan Nebenzia, ABD'nin Rusya-Ukrayna sınırında "kendi yarattığı sahte gerilime" dahil olduğunu söyledi.

Nebenzia, "Rusya-Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırıldığına dair rakamları nereden aldınız? Böyle bir şey yok. Biz böyle bir rakamdan bahsetmedik, bunu teyit etmedik." dedi.

Ukrayna'dan Rusya'ya "baskıyla taviz vermeye zorlanıyoruz" suçlaması

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Ukrayna sınırında 130 bin Rus askeri olduğunu belirterek, "Sorulması gereken soru; Rus askerleri neden orada?" dedi.

Rusya'nın sınıra asker yığarak Ukrayna'yı "yasa dışı taviz" vermeye zorladığını belirten Kyslytsya, NATO'ya atıfta bulunarak, "İttifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik düzenlemelerimizi seçme hakkımız var ve bu, Rusya tarafından sorgulanamaz." dedi.

Ukrayna'nın kendini savunmaya hazır olduğunu ifade eden Kyslytsya, "Rusya'nın Ukrayna'ya soruları varsa, sınıra asker getirip Ukraynalıları korkutmak yerine oturup konuşalım. Ukrayna'nın şu anki önceliği Donbas'ta sürdürülebilir, koşulsuz ateşkes." ifadesini kullandı.