Son dakika haberleri... ABD Sağlık Bakanlığı, refakatsiz göçmen çocuklar için Pentagon'dan Teksas'ta yer talep etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD Sağlık Bakanlığı, refakatsiz göçmen çocuklar için Pentagon'dan Teksas'ta yer talep etti

24.03.2021 00:01
Son dakika haberleri... ABD Sağlık Bakanlığı, refakatsiz göçmen çocuklar için Pentagon'dan Teksas'ta yer talep etti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, ülkeye Meksika sınırından kaçak olarak giren göçmen çocukları yerleştirmek için, Savunma Bakanlığından (Pentagon), Teksas'ta iki askeri üste yer tahsis etmesini istedi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, ülkeye Meksika sınırından kaçak olarak giren göçmen çocukları yerleştirmek için, Savunma Bakanlığından (Pentagon), Teksas'ta iki askeri üste yer tahsis etmesini istedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Texas'ın St Antonio kentindeki Lackland üssünden bir yurt binasını ve El Paso kentindeki Fort Bliss üssünde refakatsiz göçmen çocuklar için kalacak yer inşa etmek üzere arazi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Talebin, Pentagon tarafından incelendiğini ifade eden Kriby, kaç çocuğun buralara yerleştirileceği ve ne kadar süre için bu iki yerin talep edildiğine dair detaylara ise girmedi.

11 bin civarında çocuk, Sağlık ve İnsan Hizmetler Bakanlığının çeşitli yerleşkelerinde kalıyor

ABD'de sınırdaki düzensiz göçmen krizi giderek büyürken, resmi belgelere göre ABD kolluk birimleri ocak ayında 5 bin 600, şubatta 9 bin 300, martın ilk 20 gününde ise 11 bin ebeveynsiz göçmen çocuğu gözaltına aldı.

Şu anda 11 bin civarında çocuk, Sağlık ve İnsan Hizmetler Bakanlığının çeşitli yerleşkelerinde kalırken; 15 binden fazla çocuk için ise Bakanlığın yer baktığı bildirilmişti.

ABD sınırını geçerken gözaltına alınan çocuklar, önce Sınır ve Gümrük Korumanın gözetiminde daha sonra ise Sağlık ve İnsan Hizmetler Bakanlığınca ailelerinin durumu netleşene kadar belirlenen yerlerde kalıyor.

Sınırdaki yasa dışı göçmen sorunu tam bir insani krize dönüşmüşken, ABD yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanıp ebeveynlerinden alınan yüzlerce çocuğun ise daha sonra ailelerine ulaştıramadığı ortaya çıkmıştı.

Umman Denizi'nde ABD, Fransa ve Japonya'dan ortak tatbikat

Öte yandan Kirby, hafta sonu ABD, Fransa, Belçika ve Japonya Deniz Kuvvetlerine bağlı birliklerin Umman Denizi'nde ortak tatbikat yaptığını açıkladı.

Tatbikatın 19- 22 Mart'ta yapıldığını ifade eden Kirby, Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisi ile ABD ve diğer müttefik kuvvetlere bağlı çok sayıda gemi ve uçağın katıldığını ifade etti.

"Bu tatbikat, İran'a mı mesaj mı" sorusuna kaçamak yanıt veren Kirby, "Bu mesaj aslında tüm dünyaya. İttifakımızın gücünü göstermek açısından önemli bir mesaj veriyor bu tür tatbikatlar." dedi.

Tayvan sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Kirby, ABD'li komutanların son zamanlarda Çin'in Tayvan'a yönelik askeri bir adım atmasından endişe ettiği hatırlatılarak, Çin'in Tayvan'a müdahale etmekten caydırmak için ABD'nin elinde ne tür seçenekler olduğuna ilişkin bir soruyu geçiştirmeye çalıştı.

Sözcü, "Kimse işlerin Tayvan'da bir çatışma ile sonuçlandığını görmek istemez. Gelecekteki operasyonlar konusunda yorum yapamam ama Bakan Austin, Çin ordusunun stratejik kuvvetlerindeki değişimler konusunda çok endişeli." ifadelerini kullandı.

Pentagon Afganistan'da yaklaşık 825 milyar dolar harcadı

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşma gereği Afganistan'dan 1 Mayıs'ta çekilip çekilmeyeceğine ilişkin bir soruya, henüz çekilme konusunda herhangi bir karar almadıkları yanıtını veren Kirby, Pentagon'un 11 Eylül saldırılarından 31 Aralık 2020'ye kadar Afganistan'da 824,9 milyar dolar harcadığını söyledi.

Kirby, bunun sadece Pentagon tarafından harcanan para olduğunu, başka bakanlık ve kurumların da ayrıca harcamalarının bulunduğunu ifade etti.

2002'den bu yana Afganistan'ın işgal edilmesinin toplam maliyetinin 1,5 trilyon doları geçtiği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon, Meksiko, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD Sağlık Bakanlığı, refakatsiz göçmen çocuklar için Pentagon'dan Teksas'ta yer talep etti - Son Dakika


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