Üye Girişi
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi boğazdan geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi boğazdan geçti

25.06.2021 09:35
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi boğazdan geçti, System.String[]

Son dakika haberleri... ABD Deniz Kuvvetlerine USS Laboon adlı savaş gemisi 14 gün sonra tekrar boğazdan geçiş yaptı.

ABD Deniz Kuvvetlerine USS Laboon adlı savaş gemisi 14 gün sonra tekrar boğazdan geçiş yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait 58 borda numaralı USS Laboon, 11 Haziran tarihinde akşam saatlerinde boğazdan geçerek Karadeniz'e doğru gitmişti. Aynı gemi, 14 gün sonra tekrar İstanbul Boğazında görüldü. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru geri dönüş yapan 58 numaralı USS Laboon'a Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Marmara açıklarında ilerleyen geminin güzergahına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. - İSTANBUL

Tam Gemi Şok Denemeleri, Savaş Gemisi, Karadeniz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi boğazdan geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar 09:37 Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı 09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı 01:44 Camdan atlayan kadın kıl payı kurtuldu, vatandaşlar eşini linç etmeye kalktı
Genç kızın 00:00 Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı 23:36 Nefes kesen oylama bitti! Aleyna'yı yenen Yiğit Poyraz, Survivor'da yarı finale kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz 21:16 Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu

Son Dakika Haberleri
09:45 AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
09:43 Vahşi cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürüp, 3 gün balkonda saklamış
09:39 Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler
09:36 Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar
09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler         
09:39
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı         
03:12
AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
00:33
Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt         
23:39
Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor         
23:09
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 09:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi boğazdan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement