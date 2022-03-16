ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'ya desteğimiz devam edecektir - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Austin, Ukrayna'da meşru bir hükümetin olduğunu belirterek NATO ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, Stoltenberg'e 'güçlü liderliği' için teşekkür etti. Austin, 'Bence buradaki varlığımız dünyaya Ukrayna'ya desteğimizde birlik içinde olduğumuza dair bir sinyal gönderiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz. Ukrayna'nın meşru ve egemen bir hükümeti var ve kendilerini savunma haklarını destekliyoruz. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

'BU KRİZ UKRAYNA TOPRAKLARININ ÖTESİNE GEÇMEMELİ'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bugünkü Savunma Bakanları Toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgalini ele alacağız. Ukrayna halkı için yıkıcı olan bu işgal bizim güvenlik ortamımızı da değiştirecek. NATO birlik içinde ve hızlı bir şekilde karşılık verdi. Ayrıca toplu savunmamızı da yeniden uyguluyoruz. Bugünkü toplantıda, uzun vadeli sonuçlara, ittifakımızın uzun vadeli adaptasyonuna da değineceğiz. Savunmamızı nasıl daha da güçlendirebiliriz, bunları görüşeceğiz' dedi.

Çatışmanın Ukrayna topraklarının ötesine, NATO topraklarına ulaşmaması için çalışıldığını belirten Stoltenberg, 'NATO'nun bu krizin Ukrayna topraklarının ötesine ulaşmasını engelleme konusunda bir sorumluluğu var. İttifakın doğusundaki NATO varlığını artırmamızın nedeni de budur' diye konuştu.