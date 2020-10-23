Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

23.10.2020 00:01
Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Pentagonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Pentagonda görüştü.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, Esper ve Gantz'ın, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Pentagonda basına kısa bir açıklama yapan Esper, ABD'nin İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz ise Orta Doğu'da "olumlu bir normalleşme sürecine girildiğini", ancak bunun İran ve bölgedeki diğer güçlerce engellenmeye çalışılacağını iddia ederek, ABD ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü - Son Dakika

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