Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına ihtimal vermediğini belirtti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına ihtimal vermediğini belirtti

11.05.2022 22:16
Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına ihtimal vermediğini belirtti

Son dakika gündem haberi... ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşında hipersonik, kimyasal ve farklı yıkıcı silahlar kullansa bile nükleer silah seçeneğine başvurmasına ihtimal vermediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşında hipersonik, kimyasal ve farklı yıkıcı silahlar kullansa bile nükleer silah seçeneğine başvurmasına ihtimal vermediğini söyledi.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesinde 2023 mali yılı savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Putin'in nükleer silah kullanmasını bekleyip beklemediğine yönelik bir soruya yanıt veren Austin, Putin'in kafasından geçenleri tahmin etmenin zor olduğunu ancak nükleer silaha başvurmasını olası görmediğini belirtti.

Austin, "Hipersonik füzeler kullanmasından yola çıkarak, bu savaşta nükleer kullanımına yönelmeye de istekli olduğunu söyleyemem. O (hipersonik) silahları kullanarak belirli bir etki oluşturmaya çalışıyor. O silahlar hareket ettiğinde onları durdurmak çok çok zor ama sahada henüz oyunu değiştirmiş değil." diye konuştu.

Putin'in hipersonik silahların yanı sıra siber silahlar, kimyasal silahlar gibi çok fazla seçeneği olduğunu ve Rus liderin bunları kullanmaya yönelebileceğine işaret eden Austin, bu seçenekler arasına nükleer silahları alabileceğine ihtimal vermediğini dile getirdi.

Rusya'nın NATO ülkelerinden birine de saldırmasını beklemediklerini çünkü Putin'in bunun karşılığının ne olacağını bildiğini söyleyen Austin, "Rusya şayet NATO üyesi herhangi bir ülkeye saldırırsa bu oyunu değiştirmiş olur. Elbette ki NATO da belirli bir şekil ve formda Beşinci Madde taahhütleri kapsamında bir yanıt verecektir." dedi.

Austin, Rusya'nın gücünü bölgede farklı yerlere konuşlandırdığını ama NATO'nun bölgede 1,9 milyon askeri ve gelişmiş silahları bulunduğunu, bu nedenle Rus ordusunun NATO'ya saldırmayı göze alamayacağını kaydetti.

Orgeneral Milley ise bölgedeki güvenlik durumunu günübirlik olarak takip ettiklerini ve herhangi bir alan veya silahla gerilimin tırmanması riskini gözden geçirdiklerini söyledi.

ABD'nin olası bir gerilime karşılık vermeye hazır olup olmadığı sorusuna ise Milley, "Evet, askeri olarak her türlü gerilimi tırmandıracak olaya askeri olarak yanıt verme kabiliyetimiz var." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

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