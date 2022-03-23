Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz"

23.03.2022 09:32
Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz"

Son dakika haber... ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın savunma konumundan hücum konumuna doğru ilerlemekte olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın savunma konumundan hücum konumuna doğru ilerlemekte olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline yönelik düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna askeri güçlerinin savunma konumundan hücum konumuna doğru ilerlemekte olduklarına dair işaretler gördüğünü kaydetti. Kirby, "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti yakınlarındaki Ukraynalıların "bölgeyi yeniden kazanmaya çalıştıklarını" belirtti. Kirby, "Ukraynalılar, savunmak için doğru yerler olduğuna inandıkları yerleri çok akıllıca, çok çevik ve mantıklı bir şekilde savunuyorlar. Özellikle güneyde Herson yakınlarındaki yerlerde, topraklarını yeniden kazanmaya çalıştılar" dedi.

"RUSYA'NIN HİPERSONİK FÜZE KULLANMASININ SEBEBİ ENVANTER SIKINTISI OLABİLİR"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da derin bir hedefi vurmak için hipersonik füze kullanmasının envanter sıkıntısının göstergesi olabileceğine dikkat çekti. ABD'nin, Rusya'nın en azından 1 kez hipersonik füze kullandığını bildiğini söyleyen Kirby yaptığı açıklamada, "Rusya bu füzeleri bir binaya karşı, nispeten yakın bir mesafede kullandı. Bunun tam olarak gerekçesinin ne olduğunu bilmek zor, fakat hassas güdümlü mühimmatlar konusunda yaşadıkları envanter sorunlarına ve performans sorunlarına bağlı olabilir. Bu yüzden bunun nereye gittiğini görmemiz gerekecektir" ifadelerini kaydetti.

"UKRAYNA HAVA SAHASI ÇEKİŞMELİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Kirby, Ukrayna hava sahasının "çekişmeli" olmaya devam ettiğini belirterek, Ukrayna askeri güçlerinin hava sahasındaki Rusya kontrolünü engellemeye çalıştığını bildirdi. Kirby, Ukraynalıların hala uçak ve helikopterlerinin olduğunun altını çizerek, "Ukraynalılar bunu böyle yapıyorlar ve uçmaya devam ettikleri helikopterleri ve uçakları içeren hava savunma kaynaklarını nasıl sıraladıkları ve kullandıkları konusunda çok yetenekliler" diyerek, Rus kuvvetlerinin hava sahasının bazı bölgelerinde baskın olduğunu da sözlerine ekledi.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz

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Kaynak: İHA

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