Son dakika haberleri: ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da

18.07.2022 19:02
Son dakika haberleri: ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da

Son dakika haber... Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya askerlerinin eğitimi için ABD yapımı 7 Abrams tankının ülkeye geldiğini açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya askerlerinin eğitimi için ABD yapımı 7 Abrams tankının ülkeye geldiğini açıkladı.

Blaszczak, Twitter hesabında, Polonyalı askerlerin eğitim göreceği Abrams tanklarının ülkede olduğunu duyurarak, Polonya'nın ABD'den sipariş ettiği 250 tankın ilk partisi geldiğinde bu araçları kullanmaya hazır olacaklarını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı, "Polonya, tehdit edici bir durumda, saldırganı caydıracak modern ve güçlü bir kuvvete sahip olacak." ifadesini kullandı.

Blaszczak, geçen hafta devlet yayın kuruluşu Telewizja Polska'ya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu.

Polonya nisan ayında da ABD'den 250 yeni Abrams tankı satın almak üzere 4,74 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış, yetkililer bu anlaşmayı ülkenin savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak nitelendirmişti.

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Kaynak: AA

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