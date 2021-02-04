Son dakika haberleri... ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, " Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Savunma Bakanlığının ABD'nin küresel askeri varlığını da gözden geçirdiğini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi.