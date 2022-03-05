Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesi, camilere yönelik casusluk davasında FBI aleyhine karar verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesi, camilere yönelik casusluk davasında FBI aleyhine karar verdi

05.03.2022 19:17
Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesi, camilere yönelik casusluk davasında FBI aleyhine karar verdi

Son dakika haberleri: NEW ABD Yüksek Mahkemesi, California'da Müslüman bir grubun, "yasa dışı gözetleme" iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davanın alt mahkemede görülmesine karar verdi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, California'da Müslüman bir grubun, "yasa dışı gözetleme" iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davanın alt mahkemede görülmesine karar verdi.

Yüksek Mahkemede oybirliği ile alınan kararda, FBI'a açılan davaların "devlet sırrı" gerekçesiyle durdurulup durdurulamayacağı kararının alt mahkemelerin vermesi gerektiği belirtildi.

FBI, 2006'da eski uyuşturucu mahkumu Craig Monteilh adlı kişiyi, yeni Müslüman olmuş birisi olarak, California'nın Irvine bölgesindeki camilere "casusluk yapması" için görevlendirmişti.

Cami cemaati, terörizme olan ilgisinden rahatsız oldukları Monteilh'i FBI'ya şikayet etmeleri üzerine olay açığa çıkmıştı.

Bunun üzerine Müslüman toplumdan bazı üyeler, kendilerinin "dini temelde yasa dışı gözetlemeye hedef alındığı" gerekçesiyle FBI'nın "casusluk operasyonu"nu mahkemeye taşımıştı.

Adalet Bakanlığı, "ulusal güvenliği tehdit edecek devlet sırlarının ifşa olma riski" bulunduğunu öne sürerek, FBI aleyhine açılan davayı ABD Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

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Kaynak: AA

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