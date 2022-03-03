NEW ABD Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül saldırısından sonra Guantanamo hapishanesinde tutulan Ebu Zübeyde adlı mahkumun talep ettiği bilgileri, hükümetin "devlet sırrı" kapsamında saklama hakkı bulunduğuna hükmetti.

Yargıç Stephen Breyer, diğer 6 Yüksek Mahkemesi üyesinin de katıldığı görüşte, "Ebu Zübeyde'nin keşif talebi, eski CIA yüklenicilerinin gözaltı yerini doğrulamaya zorlayabileceği ve bu doğrulamanın ulusal güvenlik çıkarlarına önemli ölçüde zarar vereceği" değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu görüşte, davacının zarar iddiası ile yapılan başvuru ayrıcalığının uygulanmasını garanti etmek için hükümetin yeterli desteği sağladığının düşünüldüğü kaydedildi.

11 Eylül saldırılarından sonra gözaltına alınarak CIA tarafından işkenceye maruz kalan ve halen ABD kontrolündeki Guantanamo hapishanesinde tutulan Ebu Zübeyde, hükümete karşı açtığı davada kendisine işkence yapan iki eski CIA taşeronunun ifade vermesini talep ediyordu.

Zübeyde ve avukatı, söz konusu iki eski CIA taşeronunun, Polonya'da tutulduğu ve işkence gördüğü CIA'e ait gizli evdeki tutukluluk sürecine dair ifade vermesini istiyordu.

Federal Temyiz Mahkemesi, Ekim 2021'in başında, hükümetin gizlilik talebine rağmen Ebu Zübeyde'nin yanında yer alarak "devlet sırrı" olarak nitelendirilen bilgilerin ifşa edilip edilmeyeceğine ise Yüksek Mahkemenin karar vermesi gerektiğini açıklamıştı.

2014'teki Senato raporuna göre, 4 yıl CIA'in gizli evinde tutulan Ebu Zübeyde, 80'den fazla kez suda nefessiz bırakılarak işkenceye maruz bırakılmış ve 11 gün tabut büyüklüğünde bir kutuda hapsedilmişti.