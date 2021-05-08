Son dakika haberleri... Abdullah Avcı: "Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Abdullah Avcı: "Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar"

08.05.2021 23:38
Son dakika haberleri... Abdullah Avcı:

Son dakika spor haberi... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıda maçı bitirebileceklerini dile getirerek, "İlk yarıda maçı bitirebilirdik. İkinci yarı golü bulduk. Oyun elimizde giderken yaptığımız çalışmalar, uygulamalarımıza rağmen kenar ortadan skor 2-1'e geldi. Rakip sayısal olarak fazla geldi. Belki pozisyon vermedik ama rakip gol atacak gibi hissettirdi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ligin sonuna geldiğinde oyuncuların ciddiyeti, oyun planına sadık kalması bütün hepsi iyi niyetle uyguladılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmayı garantilediği yönündeki bir soru üzerine Avcı, "Trabzonspor'un hedefi her maçı kazanmak, zirvede olmaktır. Bugün itibariyle ligin değerlendirmesini de yapabiliriz. Sıralamamız, bütün veriler aşağıdan yukarı doğru seyretti. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olması gerekiyor. 1-1,5 aydır önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sene daha fazlasını, daha iyisini hak eden bu şehre vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Antalyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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