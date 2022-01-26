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Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı

26.01.2022 14:47
Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı

Son dakika haber... DİYARBAKIR'da ablası Sultan Taruk'u (25) boğarak öldüren Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) tutuklandı.

DİYARBAKIR'da ablası Sultan Taruk'u (25) boğarak öldüren Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Taruk ise toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Mürüvvet Büşra Fidanboy ile evli ve 2 çocuk annesi ablası Sultan Taruk arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fidanboy, ablasını elleriyle boğarak öldürdü. Ardından evden çıkan Mürüvvet Büşra Fidanboy, 10 Nisan Polis Merkezi'ne giderek ablasını öldürdüğünü söyledi. Fidanboy'un ifadesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sultan Taruk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sultan Taruk'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Mürüvvet Büşra Fidanboy, polisteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Fidanboy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sultan Taruk'un cenazesi ise Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı
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Adli Tıp Kurumu, Bağlar, Otopsi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ablasını boğarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika


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