Son dakika haberleri: ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Son dakika spor haberi... Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamalarını DHA Feed1 üzerinden yayınlamaktayız.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamalarını DHA Feed1 üzerinden yayınlamaktayız.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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