Son dakika haberi... Aç kalan tilkiyi polisler besledi - Son Dakika

Son dakika haberi... Aç kalan tilkiyi polisler besledi
11.03.2021 17:29
Son dakika genel haberi... Aç kalan tilkiyi polisler besledi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekibi görev dönüşü rastladıkları tilkiyi elleriyle besledi.
Aç kalan tilkiyi polisler besledi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekibi görev dönüşü rastladıkları tilkiyi elleriyle besledi.
Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği personeli, görev için gittikleri Cide ilçesinden döndükleri esnada Cide-Şenpazar karayolu Dağlı mevkiinde yol kenarında duran tilkiyi gördü. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayarak karayoluna kadar inen tilkinin aç olduğunu fark eden polis ekipleri, araçlarını durdurarak kendi elleriyle yabani hayvani besledi ve su verdi. Karnını doyuran tilki, polis ekiplerinin yanından uzaklaşarak doğal ortamına döndü.
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