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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı Açıklaması

12.07.2021 12:01
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2017'den bu yana 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandığını, bu sayede 2 milyon tarafın uzlaşı sağladığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2017'den bu yana 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandığını, bu sayede 2 milyon tarafın uzlaşı sağladığını söyledi.

Gül, İzmir'de bir otelde düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında uzlaştırma kurumunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili bilgiler paylaşan Bakan Gül, sosyal, bilimsel ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle uyuşmazlıkların her geçen gün çeşitlendiğini ve farklı türlerle karşılarına çıktığını belirtti.

Anlaşmazlıkların tarafları ve toplumu tatmin edecek şekilde, adil biçimde sonuçlandırılmasının en büyük amaç olduğunu, neticeye hızlı, basit ve en ucuz şekilde ulaşılmasının da hedefler arasında bulunduğunu aktaran Gül, bu kapsamda uzlaştırma kurumuyla önemli neticeler alındığına işaret etti.

Gül, uzlaştırmada elde edilen verilerin uyuşmazlıkların hızlı ve dostane bir şekilde çözülmesine verilen önemi bir kez daha gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir. 2017'de yüzde 80 ile başlayan müzakere başarı oranı, 2020'de yüzde 85'e ulaşmıştır. Barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşmanın yaygınlaşması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Halihazırda 27 bin 376 uzlaştırmacımız bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar yine sınav sonrasında sisteme dahil olacak 5 bin yeni uzlaştırmacıyla birlikte sistem daha da güçlenecektir. Reform irademizde uzlaştırma kurumunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi çok önemli bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Yine mevcutların hakkı korunarak bundan sonra uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı da önümüzde hedef olarak durmaktadır. Bu kurumun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bunun da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan da yine istifade etmeye devam edeceğiz."

Adalet konusundaki reform süreçlerine de değinen Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reform anlayışının durmaksızın sürdüğünü, Meclis iradesi bekledikleri konuların yasalaşmasını, uygulayıcıların da bu yasalara sahip çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Vatandaş ve devlet arasındaki ihtilaflara ilişkin düzenleme

Uzlaştırmaya benzer bir özellik taşıyan idari sulh mekanizmasını kurma hedefine de dikkat çeken Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzlaşmada olduğu gibi idari meselelerde de vatandaşın devletle, devletin vatandaşla mahkemelik olmadan önce bir masa etrafında oturarak meselenin konuşulması, uyuşmazlığın çözülmesini önemsiyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler de gecikmeksizin Meclisimizin iradesiyle kanunlaşacaktır. Yine hakimlerimize, savcılarımıza coğrafi teminat gibi, hakim savcı yardımcılığı gibi çok önemli düzenlemelerin de önümüzdeki dönemde kanunlaşmasını bekliyoruz."

Gül, konuşmasında İzmir'deki Buca Ceza İnfaz Kurumunun kapatılacağını da açıkladı.

Kentte 1959'dan bu yana hizmet veren ve 4 bin kişi kapasitesi bulunan kurum binasının modern infaz yöntemlerine uygun olmaması, depreme dayanıklılık anlamında sorun yaşanması ve İzmir'in de talebi üzerine kapatılmasına karar verdiklerini aktaran Gül, "Buca'ya, İzmir'imize yakışır şekilde artık cezaevi değil en güzel şekilde nasıl değerlendirilecekse o şekilde kullanılması için oraya mahkum, tutuklu almama, kapatma kararımız var. İzmir'imiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

Gül, konuşmasının ardından 2020 yılının en başarılı 25 Cumhuriyet Başsavcılığı ile 10 uzlaştırmacısına plaket ve ödüllerini verdi.

Adalet Bakanı, Türkiye, Reform, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Uzlaştırma Ödül Törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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