Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz...
01.11.2020 14:17
Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi."
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