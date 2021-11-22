Üye Girişi
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak"

22.11.2021 19:30

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak" Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak"

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan bu protokolle özellikle orman alanlarında oluşturulacak mekanlarda hükümlülerin kalmasının sağlanacağı, infazın orada gerçekleşeceğini ve olası yangına karşı hükümlülerin yangına müdahale edeceğini vurgulayan Bakan Abdulhamit Gül, yanan yerlerin de ağaçlandırılmasının gene bu hükümlüler tarafından gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Yapılan yeni infaz düzenlemeleriyle açık cezaevine ayrılmış hükümlülerin başka bir kamu kurumunda çalışarak cezalarını tamamlayabileceklerini hatırlatan Gül, böylece hükümlünün hem meslek sahibi olacağını hem de topluma kazandırılma imkanının daha da güçleneceğini belirtti.

"Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak"

Hükümlüleri yangın ve ağaçlandırma konusunda bilgilendirerek olası bir durumda hazır hale getirileceğini ifade eden Gül, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz ayında bizim yeşil vatanımız ciğerlerimiz yandı. Yangınlara derhal ilgili tüm birimler müdahale ettiler. Bu süreçte ceza infaz kurumlarımızdaki arama kurtarma ekibi CİKUT'ta bu sene ilk olarak orman yangınlarında sahadaydı. Bu yüzden emeği geçen Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz de arkadaşlarımıza ve personelimize ve tüm kurumlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül ister ki bir ağacımızın bile yanmasın bir daha o afetler hiç yaşanmasın. Biz küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda hükümetimizin bu konudaki kararlılığı çerçevesine çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu protokolle de çalışmalarımıza önemli bir katkıda bulunacağız. Hükümlü böylece orman yangınına anında müdahale edecek yani ceza infaz kurumları şehir ya da farklı yerlerdeyken orman alanlarına yakın yerlerde Tarım ve Orman Bakanımız yer verecek. Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak. Nasıl müdahale edebilir orman yangınına bunu tarım orman bakanlığımız orman genel müdürlüğümüz eğitecek ve orada bulunan hükümlüler tabi gönüllülük esasıyla orada olacak kalmak isteyenlerde anında olası yangına karşı müdahale edecek" dedi.

Hükümlülerle birlikte 857 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerine değinen Gül, "Özellikle adalet ormanı çerçevesinde de Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor 25 bin 790 hükümlü eliyle 857 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 2017'den bugüne dek park, bahçe, yol kenarı gibi diğer alanlar dahil olmak üzer 1 milyon 910 bin fidan dikimi, 3 milyon 223 bin fidan bakımı gerçekleştirilmiştir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın kampanyalarına da destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ormanları yakmak büyük bir suç ve cezası da kanunlarımızda çok ağır bir şekilde karşı karşıya kalmaktadır bu suçun failleri. Bu husustaki mücadelemiz devam etmektedir. ve bildiğiniz gibi anayasanın amir hükmü de yanan yerlerin tekrar ormanlık yerlerin ağaçlandırılması amir bir hükümdür. Bu konuda da titiz bir şekilde çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığıyla birlikte imzalanan iş birliği protokolüne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 81 ildeki vatandaşlarla birlikte Kasım ayının 11'inde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kampanyasında, her vatandaş için 3 fidan olmak üzere 252 milyon fidanın dikimine başladıklarının altını çizdi.

"İklimden daha hızlı değişmemiz gerekiyor"

İklim değişikliğine karşı en büyük kozun ormanlar olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Ülkemiz Akdeniz bölgesinde olması sebebiyle bu iklim değişikliklerinden ve bu hava olaylarının en çok etkilenen ülkeler arasında yer almakta. Bir yandan aşırı yağış ve sellere diğer yandan ısı dalgalarına ve orman yangınlarına, uzun kuraklıklara artık daha fazla şahit olmaya başladık. Önümüzde bir gerçek var, iklimden daha hızlı değişmemiz gerekiyor. İklim değişikliğine karşı aslında elimizde bir tane kozumuz var. O kozumuz ormanlarımız. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar çok önemli bir yer tutuyor. Dünyada da 2 milyar tondan daha fazla bir karbon emisyonunu, karbondioksiti ormanlar emebiliyor. Bizim orman teşkilatımızın iki tane görevi vardır; biri yeşili korumak diğeri de yeşili büyütmek. Hem yeşil alanlarınızı büyüteceksiniz hem de yeşilinizi koruyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yapılan protokolle hükümlülerin hem topluma yeniden kazandırılması hem de ormanları koruma noktasında insan gücünün artırılacağını söyleyen Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu protokolle; Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin Bakanlığımızca yürütülmekte olan ağaçlandırma, ormanların bakımı, yaşanacak olası orman yangını olaylarına müdahale gibi alanlarda çalıştırılabilmesine imkan tanınmış olacak. Böylece hem ormanları koruma noktasında insan gücümüz artacak hem de yeşilin iyileştirici gücü ile hükümlülerimizin sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları, topluma yeniden kazandırılmaları konusunda katkı sağlamış olacağız. Diğer taraftan hükümlünün infaz süresi, çalıştığı süreye göre daha da kısalacak. Bu çalışmalarla hükümlü hem kendisine hem çalıştığı kuruma hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak.

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak

Adalet Bakanı, Yangın, Adalet, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek 19:32 Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı 17:26 İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
19:34 Son Dakika: Dolar zirveyi gördü! Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
19:33 Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti
19:31 Mansur Yavaş ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı: Kadınlar istediği yerde inebilecek
18:59 Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
18:58 Trafik polisi katıldığı düğünde mendili eline alıp halay başı oldu! İşte ilgi çeken o görüntüler
18:56 Son Dakika: Gaziantep'le karşı karşıya gelecek namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
18:54 Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
17:44 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi
17:42 TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti         
19:34
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 19:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement