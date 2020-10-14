Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini...
14.10.2020 00:27
Son dakika politika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" dedi. - ANKARA
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