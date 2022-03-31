ADALET BAKANI BOZDAĞ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİ GİZLEMEYEN BİR AMERİKA VE AVRUPA VAR - Son Dakika

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin en yakın şahidinin Türk milleti olduğunu belirterek Avrupa'nın ve uluslararası bazı kuruluşların Türkiye'ye dönük iftiraları bizim hakikatimizi değiştirmez dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'nci yıldönümü nedeniyle 'Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi' konulu makale yarışması düzenledi. Yarışmanın ödül törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile üniversite öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında hazırlanan video klip izletildi. Makale yarışmasında ödül alan öğrencilere, ödülleri Bakan Bozdağ tarafından verildi.

ULUSLARARASI RAPORLARIN İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞLERİ GELİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ terör örgütlerini desteklediğini gizlemeyen bir Amerika, Avrupa olduğunu belirterek Hendek terörü döneminde, hendeklerin arkasına saklanan, bu milletin evlatlarını birbirine düşürmek isteyen teröristlere karşı, tek bir sivilin bile burnunu kanatmadan, etkin ve kararlı mücadeleyi nasıl verdiğimizin yakın şahidi siz gençler ve Türk Milletidir. Avrupa'nın ve uluslararası bazı kuruluşların Türkiye'ye dönük iftiraları bizim hakikatimizi değiştirmez dedi. Türkiye ilgili zaman zaman uluslararası raporlar yayınlandığını ifade eden Bakan Bozdağ, Bizden de görüş alıyorlar. Baktığınızda bir kısmı PKK'nın, bir kısmı FETÖ'nün, bir kısmı DHKP-C ve bambaşka terör örgütlerinin görüşleri, raporların içerisinde uluslararası bir birimin görüşü gibi Türkiye'nin huzuruna geliyor. Bizim için onların söylediklerinin önemi olmaz dedi. Bakan Bozdağ, insan hakları konusunda Türkiye'de dönük eleştirileri dikkatle takip ettiklerini de ifade etti.

SİZ HİÇ HRİSTİYAN TERÖRİST DENDİĞİNİ DUYDUNUZ MU

Bakan Bozdağ İslamofobi'nin batı dünyasının, değişik kıtaların ve bütün Müslümanların ortak derdi haline geldiğini de belirterek, şöyle konuştu; Buna fobi deniyor ama fobiden de öte. Bu bir İslam düşmanlığı olarak Avrupa'da, bazı ülkelerde tezahür etmektedir. Sadece işletmecisi Türk diye, orada Türkler oturuyor diye, Nazi ruhlu ırkçı kişiler tarafından saldırıya uğradıklarına şahit oluyoruz. Almanya'da yıl boyu yapılan saldırıların üç binlere yaklaştığını görüyoruz. İnsan hakları diyorsunuz, evladı annesinden babasından, eşleri birbirinden ayırmak için de bir sürü haksız uygulamalar yapıyorsunuz. Bu uygulamaları değiştirin dediğimizde diyorlar ki, madem aşıklar bu engelleri aşarlar. Dedim ki 'Bizimkiler zaten aşıyor, Ferhat gibi dağları deler gelirler ama bu haksızlık hukuksuzluk sizi ayakta tutmaz. Norveç'te Anders Behring Breivik denen bir ırkçı 71 kişiyi katletti. Siz duydunuz mu Hristiyan terörist denildiğini Bir Müslüman'ın adı bir işe karıştığında hemen bütün Müslümanları terörist diye damgalıyorlar dedi.

EVLADININ ÖLÜMÜNÜ 8.5 SAAT BEKLEMEK KADAR ZOR BİR ŞEY YOK

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, oğluyla abi kardeş ilişkileri olduğunu ifade ederek, Acı bir gündü. Bir insanın 8.5 saat evladının ölümünü beklemesi kadar zor bir şey yok. Bu bizim şahsımıza yönelik bir saldırı değil. Bu devlete yapılan bir saldırıdır. Eğer bu devlete bir saldırı yapılıyorsa, bu saldırı bize de yapılıyordur. Bir can mı isteniyor bizim canımız feda olsun dedi.