Bakan Gül: "Aslolan adaletin yerine gelmesidir" - Son Dakika

Bakan Gül: "Aslolan adaletin yerine gelmesidir"

12.11.2020 11:13

Bakan Gül: "Aslolan adaletin yerine gelmesidir" "Reform bitti, sona erdi gibi bir düşünceye kapılırsak sona ermiş oluruz" "Hukukun güvenilirliği, ekonominin de güvenirliğini destekliyor.

Bakan Gül: "Aslolan adaletin yerine gelmesidir"

"Reform bitti, sona erdi gibi bir düşünceye kapılırsak sona ermiş oluruz"

"Hukukun güvenilirliği, ekonominin de güvenirliğini destekliyor. Uygulamada elbette daha iyi uygulamaları görmek istiyoruz"

"Hakim ve savcılardan beklentimiz, 'Anayasa ve hukuk, ne der?' diye düşünerek uygulamanın yapılması"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Asıl olan adaletin yerine gelmesi. Hakim ve savcılardan beklentimiz, 'kim ne der?', 'ne düşünülür?' şeklinde değil, 'dosya ne der?', 'Anayasa, hukuk ne der?' diye düşünülerek uygulamanın yapılması" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu' açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin reformcu yapısını muhafaza ettiğine değinerek hukukun güvenirliğinin ekonominin de güvenirliğini desteklediğini aktardı. Gül, "Reform; hem iyi mevzuat hem iyi uygulama. İkisi bir bütün. Çok önemli adımları AK Parti zamanında önemli mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeleriyle yaptık. AK Parti, reformcu yapısını her alanda olduğu gibi ekonomi ve hukuk alanında da sürdürecektir. Reform bitti, sona erdi gibi bir düşünceye kapılırsak sona ermiş oluruz. Reform süreklidir, dinamiktir ve her zaman yapılması gereken bir iradedir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıkladığı, 'Yargı Reformu Strateji Belgemiz' var. 2023 hedeflerine doğru da daha iyi işleyen hukuk sistemi, adalet için çok önemli adımlar attık. Bugün ve yarın devam edecek bu sempozyum da belge de 2023 yılına kadar daha güvenilir bir hukuk sistemi için çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hukukun güvenilirliği, ekonominin de güvenirliğini destekliyor. Uygulamada elbette daha iyi uygulamaları görmek istiyoruz. Hukuk devletinde yapılan her işlemler vatandaşların hakkını koruma yönünde yapılmalı. Adaletin bu anlamda tecellisi herkes için çok önemli. Hem yerli hem de yabancı yatırımcı için mühim. Hazır olunan yargı paketleri var, bütçe sonrasında meclisten de bu yönde adımlar atarak, uygulamanın da bu paketleri uygulaması hepimizin dileği" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararına uymayan hakimlerle ilgili gelen soruya ise Bakan Gül, "Asıl olan adaletin yerine gelmesi. Hakim ve savcılardan beklentimiz, 'kim ne der?', 'ne düşünülür?' şeklinde değil, 'dosya ne der?', 'Anayasa, hukuk ne der?' diye düşünülerek uygulamanın yapılması. Bu hususlarla ilgili HSK'nın ilke kararları var. Terfide bunlar dikkate alınıyor. Bunlarla ilgili de ilave ne gerekir diye arayış içindeyiz. Bizim için ister yerli ister yabancı yatırımcı olsun, ister çiftçi ister işçi olsun hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak uygulamalara hep beraber ulaşacağız. 2023 hedefleri doğrultusunda daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Gül: Aslolan adaletin yerine gelmesidir
Bakan Gül: Aslolan adaletin yerine gelmesidir
Bakan Gül: Aslolan adaletin yerine gelmesidir
Bakan Gül: Aslolan adaletin yerine gelmesidir
Bakan Gül: Aslolan adaletin yerine gelmesidir

Abdülhamit Gül, Adalet, Hukuk, Hakim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Aslolan adaletin yerine gelmesidir' - Son Dakika


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