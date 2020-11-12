Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına,... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına,...
12.11.2020 10:15
Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.
Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur."
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar