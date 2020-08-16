Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül'den ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."