Adalet Bakanı Gül: "Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi olacağız." dedi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret ederek personelle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, yargı çalışanlarının gayretleriyle adalete güvenin arttığını söyledi.

Adliye personelinin hem tecrübe hem de dinamizmle çalışmalara kolaylık sağladığını belirten Gül, "Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi olacağız." diye konuştu.

Gül, uygulamada yaşanan aksaklıklar varsa bunları yakından takip ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Tüm buradaki temel amacımız, vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var; 'Adil bir şekilde davranıldı, muamele edildi' diye bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar hem mahkemelerde hem de kalemlerde çok önemli. Anneniz, babanız adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz siz de her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Sizler de öyle yapıyorsunuz, buna inanıyoruz."

"Sözleşmeli, kadrolu ayrımını kaldırmak istiyoruz"

Gül, personelin tüm mali, özlük, çalışma koşullarıyla ilgili konuların, gündemlerinin baş köşesinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazanımlarla ilgili çok büyük desteğinin olduğunu dile getiren Gül, "Sözleşmeli, kadrolu ayrımını kaldırmak istiyoruz. Bunu inşallah bu yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hakim, savcıların her ne kadar kararlarda imzası varsa da biz o kararların mutfağında sizleri görüyoruz. Sizlerle beraber ülkemiz daha güzel adalet hizmetlerine kavuşacak." dedi.

Bakan Gül, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca, programı kapsamında Bursa Adalet Sarayı'na gelen Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ziyarette bulundu. Gül, Adalet Sarayı binasındaki Bursa Barosunu da ziyaret ederek Baro Başkanı Gürkan Altun ile bir araya geldi.

Ziyaretlere, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile diğer yetkililer katıldı.