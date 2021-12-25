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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

25.12.2021 09:52
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, kentin kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

11 ay süren ve 6 bin 317 evladın şehit verildiği kurtuluş mücadelesindeki milli ruhun ebedi bir meşale olarak yarınlara taşınacağını vurgulayan Gül, "Antep, maddenin manaya boyun eğdiğini, inançlı bir avuç kahramanın tarihte eşine az rastlanır azim ve kararlılığıyla Türk milletinin hiçbir zaman esir edilemeyeceğini tüm dünyaya haykıran kenttir." ifadelerine yer verdi.

Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan, Özdemir Bey ve daha nice adsız kahramanın öncülüğünde şanlı destanın yazıldığını hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep halkı, bu kutlu destanı yedi düvele karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla ve hiçbir yerden yardım ve destek almadan gerçekleştirerek, tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Gaziantep'in onurlu ve şanlı kurtuluş mücadelesini veren atalarımızın torunları olarak şimdi bize düşen, atalarımızın inanç ve kararlılığı ile vatan savunmasındaki onurlu duruşunu kendimize örnek almaktır.

Böylece şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sanattan ticarete, endüstriden tarıma, spordan bilime, siyasetten kültüre her alanda öncü isimler yetiştirmeye devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan kahramanlarımızı minnet ve saygıyla yad ediyorum."

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Adalet Bakanı, Gaziantep, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
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