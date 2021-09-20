Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, Gemlik ve Orhangazi'yi ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'daki temaslarını Gemlik ve Orhangazi ziyaretleriyle tamamladı.

Gül, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaretinin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindekilerle Adli Tıp Kurumu inşaatını inceledi.

Ardından Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu gezen Gül, hükümlülerin okullar için masa sandalye ürettiği tesisle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gemlik Adliyesi'ni de ziyaret eden Gül, bir araya geldiği personelin yeni adli yılının hayırlı olmasını diledi.

Gül, burada mesleğinde 25 yılını dolduran Gemlik Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Çiğdem Koyuncuoğlu'na belgesini takdim etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrini de ziyaret eden Gül, Orhangazi Adliyesi, ilçe belediyesi ve AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Bursa'dan ayrıldı.