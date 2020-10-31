Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
31.10.2020 03:42
Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları -Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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