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Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu

03.12.2021 13:48
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gül, Kocaeli Adliyesi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yılda adliyelerin fiziki ortamlarının çok iyi yere geldiğini, ülkenin, merdiven altında sunulan hizmetlerden bugün çok daha güzel imkanlara kavuştuğunu söyledi.

Yerinde gördükleri Kocaeli Adliyesinin 4 ayrı yerde hizmet verdiğini, bunun vatandaşlar, avukat ve çalışanlar için istemedikleri bir durum olduğunu dile getiren Gül, "Bu yüzden Bakanlık olarak güzel bir projeyi tamamladık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık. Önümüzdeki yıl yatırım programına girmesi için de süreci başlattık. Böylece 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hem çalışanlar, yargı mensupları, avukat arkadaşlarımız hem de Kocaeli bundan memnun olacak. Kocaeli buna layık, ivedi şekilde bu binanın ihtiyaç olduğunu da yerinde gördük." diye konuştu.

Süreci hızlı şekilde başlatacaklarını belirten Gül, "Fiziki imkanlar önemli ama adaletin tesisi için aslolan; temiz bir vicdana sahip olmak. Hukukun, adaletin tecelli etmesi için binalar yardımcı unsurlar, ana unsurlar; adaletin yine yargı mensupları eliyle tecelli etmesi. Anayasa, hukuk ve vicdanı merkeze alarak vatandaşımızın beklediği adaleti temin etmek, tesis etmek ama hem onun olması hem de binaların, mekanların daha da güzel olması vatandaşımızın layık olduğu bir durum." ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız; 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalet hedefini gerçekleştirmek"

Bir basın mensubunun "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları"nın kaç ilde yapıldığını sorması üzerine Gül, Edirne'den başladıklarını toplantının bugün beşincisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gül, özellikle çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara yönelik adalet hizmetlerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Buradaki temel amacımız; 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalet hedefini gerçekleştirmek. Bugün Kocaeli'de tüm paydaşlar çalışma yapıyor. Umarım hem Kocaeli hem de Türkiye'ye güzel uygulama örnekleri çıkar." dedi.

Bakan Gül, konuşmanın ardından Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberindekilerle adliye karşısında esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Gül, kentteki programları kapsamında Kocaeli Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu
Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu

Adalet Bakanı, Kocaeli, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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