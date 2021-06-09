Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül, Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan kadın akademisyenle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nişantaşı'nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan kadın akademisyenle görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nişantaşı'nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan Neşe Nur Hanımefendi ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye, birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez." ifadelerini kullandı.