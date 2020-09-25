Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.

Gül, gazetecilere, bugün çok büyük bir gurur yaşandığını dile getirdi.

TEKNOFEST gururunun bu yıl üçüncüsünün yaşandığını anımsatan Gül, ülkenin geleceği olan gençlerin yeteneklerini keşfetme açısından organizasyonun büyük bir misyon üstlendiğine işaret etti.

Bakan Gül, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençlik olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bugün gençlerin zekaları, ufku, hayallerini keşfediyoruz. Bu zenginlik petrol ve doğalgazdan bile daha değerli. Bugün bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli bir çaba ortaya konuyor. Alanı gezdik. Arkadaşlarımızın Türkiye'ye ve teknolojiye dair çok güzel ufukları ve hayalleri var. Burada Türkiye'nin her tarafından katılan takımlar var. Bizim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Gaziantep'te olması da ayrı bir gurur. Yani sadece belirli bir kesim buraya katılmıyor. Toplumun her kesiminden, Türkiye'nin her yerinden genç beyinler burada. İstanbul'daki bir genç de Van'daki bir genç de, Trabzon'daki bir genç de bu yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var."

Bu anlamda organizasyonun daha da önemli bir hal aldığını ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu tip organizasyonlara hükümet olarak da bakanlıklar olarak da büyük destek veriyoruz. Bugün büyük bir heyecan yaşadık. Hayal edince gerçekleşiyor. Bizim dedelerimiz hayal ettiler, karadan gemileri yürüttüler. Bugün uçan araçların yeni teknolojisine yönelik her türlü yarışı takip ettik. Biz bu gençlere inanıyoruz. TEKNOFEST de bu imkanı sağlıyor. Savunma sanayisinde çok önemli adımlarımız oldu. Bugün çok önemli bir günü yaşıyoruz. Yarın da bu coşkuyu sürdüreceğiz."

Bakan Gül, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve diğer ilgililerle stantları gezip takım üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, Roket, Model Uydu ve İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti

Abdülhamit Gül, Orta Doğu, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu         
23:34
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir         
21:13
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei