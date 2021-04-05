Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir

05.04.2021 13:28

Edinilen son dakika haberine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, vesayet nostaljisi içinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokratik bir siyaset bulunduğunu söyledi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, vesayet nostaljisi içinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokratik bir siyaset bulunduğunu söyledi. Gül, "Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu zihniyete, güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir" dedi.

Bakan Gül, Ankara'da Adalet Akademisi'nde düzenlenen, 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri' açılış töreninde konuştu. Gül, önümüzdeki dönemlerde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getireceklerini belirterek, "Bununla birlikte yargının adaletin çıtasını daha da yükseltmiş olacağız. Yine adliye stajlarının staj eğitim merkezleri olarak belirlenen adliyelerde yapılmasını sağlayacağız. Meslek içi eğitime önem veriyoruz. Vatandaşımız adalete gecikmeksizin ulaşmak zorundadır. Bu konuda tüm hakim ve savcılarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Teori ile pratiği gidermek çok kadim bir sorundur. Bu sorunu giderecek hakim ve savcılarımızın kendisidir. Tüm bunları yaparken yargısal bir aktivizme yol açmadan sürecin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde hukukun kolaylaştıran, geliştiren yönü körelir, kısırlaştırılır ve bu anlamda vatandaşımıza katkı sağlayamaz" ifadelerini kullandı.

'YARGI KARARLARI TARTIŞMALARI BİTİRİR'Hakim ve savcıların verdikleri kararları Türk milleti adına verdiğini anımsatan Bakan Gül, "Yargı hakemlik vasfını koruyabildiği ölçüde sosyal barışı sağlar. Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir. Yeni tartışmaları alevlendirmemelidir. Bunun yolu da yargısal tasarrufların gerekçesidir. Gerekçe vicdani kanaati, peşin hükümden ayıran kararların denetimini sağlayan en önemli unsurdur. Verilen karar hakkında ister mağdur, ister şüpheli, ister davalı, davacı olsun; 'Vallahi hakim bey, hakime hanım, sayın savcım ben de olsam aynı kararı veririmdim' diye duruşma salonundan çıkabiliyorsa, adliyeden çıkabiliyorsa görevinizi hakkıyla yapmışsınız. Bu duyguyu verecek olan da ona saatlerce yapacağınız izah değil verdiğiniz kararın gerekçesidir. Bu gerekçede ikna edici olguları ortaya koyarak, hem ilgileri hem de tüm milleti ikna edip tartışmaları bitirebiliyorsanız görevinizi yapmışsınız demektir" diye konuştu.'YARGININ İDEOLOJİSİ YOKTUR'Mahkemelerin bağımsız şekilde kararlarını verdiğini belirten Gül, "Yargı bir kesimin bir grubun yargısı değildir. Yargı ne iktidarın yargısıdır ne muhalefetin yargısıdır, ne şunun ne bunun yargısıdır. Yargı sadece ve sadece Türk milletinin yargısıdır. Kimse anayasadan ve kanunlardan almadığı yetkiyi kullanamaz. Kimsenin mahkemeleri, hakim ve savcılarımızı etkilemeye, tesir altına almaya da hakkı yoktur. Bu yasalarımızda da suçtur. Adaletin tecelli edeceği yer bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Hakim ve savcılarımızın temiz aklı ve vicdanıdır. Bazıları tahkir ve tahrik siyaseti içinde adeta tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cesaretini kendisinde bulabilmektedir. Milletimiz nezdinde, adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte hakim ve savcı fiile bakar, faile bakmaz. Ne söylendiğine değil delile bakar. Yargının ideolojisi yoktur. Yargının tek bir ideolojisi vardır, adalettir, adaletin tecelli etmesidir" ifadelerini kullandı.'HAKİM, SAVCININ CÜBBESİ İLİKLENMEZ'Hakim ve savcı adaylarına hitap eden Gül, "Meslek hayatınız boyunca aklınızı hiç kimseye esir etmeyin. Aklını abilerine, ideolojik körlüğe teslim edenlerin ne halde olduğunu 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin neler yaptığını hepimiz gördük. Ne olur aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Anayasadan, kanunlardan başka hiçbir yerden emir almayın. Hakim, savcının cübbesi iliklenemez. Hakim savcı cübbesini hiç kimsenin önünde iliklemeyin arkadaşlar" dedi.'DARBECİLERİ YARGILAYAN YARGIYA ULAŞTIK'Bakan Gül, bu ülkede vesayetçiler ve brifingciler önünde önünü ilikleyen hakim ve savcılar gördüklerini kaydederek, "Hala hicap duymaktayız. Bu ülkede anayasayı rafa kaldıran anlayışı gördük. Kişisel ideolojik çıkarlarla kararlarını veren hakim, savcıdan, hakim savcı olmaz. Bunun örneklerini gördük. Tüm kurumlarımız bu mücadeleyi sürdürmektedir. Geçmişte, vesayetçilere, brifingcilere, darbecilere selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya ulaştık. Demokrasi hukuk nöbeti 15 Temmuz sonrasında yargı mensuplarımız tarafından yerine getirilmektedir" diye konuştu.'VESAYETÇİ ZİHNİYETİN MUAFFAK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'?Gül, milletin iradesini geriye götürmek isteyenlerin, demokrasinin asla geriye gitmeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Vesayet nostaljisi içinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokratik bir siyaset bulunmaktadır. Millet tarafından, millet için yeni ve sivil bir anayasa yoluna çıkan demokrasimiz hepimizin ortak kazanımıdır. Biz 'özgürlükleri daha da artıralım' dedikçe vesayet tortuları besleyenlerin yeniden, bu anlamda bir şekilde gayret içinde olmaları gerçekten demokrasimiz, ülkemiz için üzücü. Biz '2023' derken hala 90'lar, hala daha önceki vesayetçi anlayışın özlemi içinde olanlar tek tük de olsa ciddiye alınmayacak şekilde bile yer yer çıksa bunun kabul edilebilir tarafı yok. Biz 'Türkiye'yi ileri götürelim, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler diye hedef gösterdiği ülkemizi daha da yukarı taşıyalım' derken, ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici zihniyetin, vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muaffak olması mümkün değil. Bunlar başaramayacaklar" dedi.'HUKUK ÇERÇEVESİNDE CEVAP VERİLECEKTİR'

Gül, demokrasimizi ve hukuk vurgusu yaparak, "Millet iradesini verdikten sonra, bu iradenin karşısında olanlara asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu zihniyete, güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir. Siyaset de, demokrasiyi, hukuk, anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içinde olmalıdır, olacaktır. Böyle inanmaktayız. Millet iradesini verir, sandık geldiğinde demokrasi anlamında tercihini ortaya koyar. Onun ötesindeki anlayışlarla nasıl şimdiye kadar mücadele edildiyse, milletimizin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık, millet iradesine karşı ne şekilde olursa olsun o iradeyi değersizleştirmeye yönelik her türlü çabanın karşısında dimdik ayakta olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir
Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir
Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir
Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir
Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir

Adalet Bakanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı Bursa'da taşan dere sele neden oldu! Ağaçlar yerinden söküldü, tarlalar sular altında kaldı Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi
Özel röportaj! F.Bahçe'nin efsane golcüsünden Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler: Sergen Yalçın gibi vitrin bir karakter Özel röportaj! F.Bahçe'nin efsane golcüsünden Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler: Sergen Yalçın gibi vitrin bir karakter         
14:34
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı         
14:04
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama         
13:36
Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi         
13:04
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Canlı yayında Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı         
12:15
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu Dizlerindeki ağrıya dayanamayan Ajda Pekkan, ameliyat oldu         
09:04
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 14:39:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bakan Gül: Bu güruha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei