Son dakika haberleri | Adalet hizmetlerinde birçok işlem internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adalet hizmetlerinde birçok işlem internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılıyor

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanlığının internet üzerinden verdiği birçok hizmetle adliyeye gidilmeden dava dosyalarından tebligata, idari para ve trafik cezalarına itirazdan bazı mahkeme kararlarına erişime kadar birçok işlem bilgisayar veya mobil cihazlardan yapılabiliyor.

Son dakika haberleri | Adalet hizmetlerinde birçok işlem internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılıyor, System.String[]

Adalet Bakanlığının internet üzerinden verdiği birçok hizmetle adliyeye gidilmeden dava dosyalarından tebligata, idari para ve trafik cezalarına itirazdan bazı mahkeme kararlarına erişime kadar birçok işlem bilgisayar veya mobil cihazlardan yapılabiliyor.

Adalet Bakanlığı, pandemi sürecinde vatandaşların mağdur olmaması ve adliyelerin korona virüsten etkilenmesini önlemek için internet üzerinden yeni uygulamaları hayata geçirirken, daha önce verdiği online hizmetlerin de içeriğini geliştirdi. Bu kapsamda arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işlerin yapıldığı portallar mobil uygulamalar üzerinden verilmeye başlandı. Artık arubulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler telefon, tablet gibi akıllı cihazlarıyla birçok işlemini resmi kurumlara gitmeden yapabiliyor. Yine 20 Aralık 2019'da UYAP üzerinden sunulan Avukat Portal ve Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yapılarak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklendi. Binlerce kişi adliyelere gitmeden bu tür cezalara UYAP üzerinden kolayca itiraz etti.

Adli ve idari yargı kapsamındaki tüm dosyalar da UYAP Vatandaş Portal'dan görülebiliyor. E-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile giriş yaparak dosyalara dilekçe ve evrak eklenebiliyor, dosya kapsamında atanan tüm duruşmalar sistemden takip edilebiliyor. Yine vatandaşlar icra dairelerine gitmeden UYAP Vatandaş Portal üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile kendi dosyalarına ödeme yapabiliyor. Bu uygulama ile adliyeye gidilmeden cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet dilekçesi gönderilebiliyor. UYAP Vatandaş Portal uygulamasından adres ve iletişim bilgileri de güncellenebiliyor.

E-tebligat uygulaması 2015 yılında ihtiyari olarak kullanıma sunuldu. 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirildi. Böylece tebligatların gecikmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçildi. Resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan e-apostil sistemi ile vatandaşlar apostil işlemlerini dünyanın her yerinden elektronik ortamda yapabiliyor. İstanbul Ticaret, Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve bu mahkemelere ilişkin İstanbul BAM kararları kişisel veriler temizlenerek emsal.uyap.gov.tr internet sitesinde tüm vatandaşlara açık olarak internetten düzenli olarak yayınlanıyor.

Avukat Portal ve CELSE ile avukatlara kolaylıklar getirildi

CELSE (Mobil Avukat Bilgi Sistemi) uygulaması ile avukatlar duruşmalarının tarih ve saatlerini anlık olarak takip ederek mazeret dilekçesi gönderebiliyor. Ayrıca duruşma hakimi ile ilgili izin bilgisine ulaşılabiliyor. Hakimin izin bilgisi sisteme anlık olarak girildiği takdirde avukatlar hızlı ve sağlıklı bir şekilde bu bilgiyi CELSE uygulaması üzerinden görebiliyor. Yine ilamlı icra takipleri (mahkeme ilamı, noter evrakı, tüketici hakem heyeti kararı, arabuluculuktan kaynaklanan) icra dairesine gidilmeksizin Avukat Portal üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Avukat Portal üzerinden cumhuriyet başsavcılığı dosyalarına dosya inceleme talebi gönderilebiliyor ve cumhuriyet savcısının onayından sonra evrak görüntüleme işlemi yapılabiliyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adalet hizmetlerinde birçok işlem internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılıyor - Son Dakika
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