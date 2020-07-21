Son dakika haberleri! Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı

Son dakika haberi... Adana Adliyesine gelen motosikletli saldırganın pencereden ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Adana Adliyesine gelen motosikletli saldırganın pencereden ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerindeki Adana Adliye binası önüne motosikletle gelen bir kişi, bir duruşma için bekleyen gruba pencereden ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adliye binasına çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Büyük panik yaşanan olayda yaralı yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika haberleri! Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Spor camiası, Pınar Gültekin paylaşımlarıyla kadına şiddete dur çağrısı yaptı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı         
13:08
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı         
09:59
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı         
09:47
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu         
09:29
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor         
23:10
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 18:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei