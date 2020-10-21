Adana'nın tüm değerleriyle birlikte bir bütün olarak ele alınarak, kentin turizm varlıklarının tanıtılması ve markasının güçlendirilmesi amacıyla içeriğinde yön bulma ve bilgilendirme sistemi, rehber kitap, mobil uygulama ve web sitesi yer alan "Bütünsel kent kimliklendirme projesi" tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve "goadana" platformu işbirliğinde hazırlanan projeyle hem Adanalılar hem de kente gelen ziyaretçilerin şehrin kültürel ve tarihi değerlerini daha yakında tanıması hedefleniyor.

Projenin en önemli ayaklarından olan ve 100 noktaya montajı tamamlanan Yön bulma ve bilgilendirme sistemleriyle şehrin tarihi ve turistik mekanlarına yaya hareketi teşvik ediliyor.

Üç ana bölümden oluşan panolarda şehrin birçok noktasının aslında yürüyerek ulaşılabilir olduğunu göstermek ve yayaları, bir yerden bir yere yürüyerek gitmeye teşvik etmek için bulunulan konum ve konumun en yakın cazibe noktalarına yürüyüş mesafesi dakika cinsinden gösteriliyor.

Panoların orta kısmında kent haritaları yer alıyor. Konumun bulunduğu bölgedeki hastane, okul, otel ve devlet daireleri gibi sık aranan yerlerin bulunduğu haritalarda yayaların şehirde yönlerini kolaylıkla saptamalarını sağlayarak, yaya olarak güvenle hareket edebilmelerini hedefliyor.

Yerleştirilen bilgilendirme panolarının alt kısmında ise panonun bulunduğu yerlerdeki eserleri konu alan mimar ve arkeologlar tarafından hazırlanan 80 farklı içerikte 200 - 300 kelimelik bilgilendirme yazıları yer alıyor.

Panolar Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde tasarlandı.

Proje kapsamında turizm rehberi olarak 800 aşkın kültür varlığı taranarak kentin gezilebilir rotalar ekseninde anlatıldığı "Rota Adana" kitabı hazırlandı.

Projenin ayrıca web sitesi ve mobil uygulaması da hizmete girdi.