Son dakika haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, Kırşehir'e uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, Kırşehir'e uğurlandı

Son dakika haberleri: Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle kentten uğurlandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle kentten uğurlandı.

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Adliye binası önünde düzenlenen uğurlama törenine Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu ve Atilla Rahimi ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Başsavcı Yurdagül, törende yaptığı konuşmada, Adanayı ve Adana'da edindiği dostları özleyeceğini belirtti.

Ülkenin her tarafının ayrı güzel olduğunu ifade eden Yurdagül, "Önceki görev yerlerime göre burada çok daha fazla insanla tanıştık, çok daha fazla meslektaşla ve personelle muhatap olduk. Ben bunu bir servet olarak kabul ediyorum. Çok şükür buradan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin." dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ünel de, 2 yıl birlikte görev yaptığı Başsavcı Yurdagül'e Adana'da yapmış olduğu verimli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Törene katılanlarla adliye önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başsavcı Yurdagül, alkışlar eşliğinde Adana Adliyesinden ayrıldı.

Başsavcı, Kırşehir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, Kırşehir'e uğurlandı - Son Dakika
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